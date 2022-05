La Solidarité Scolaire et la Gauloise assurent la première place avant les play-offs

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Football

Romain MATTIO

Samedi 21 Mai 2022 – 19h05

Les Solidaires vainqueurs 3-1 contre l’USBM et les Basse-Terriens vainqueurs 2-0 contre la Juventus ont maintenu leur première place respectivement dans la poule B et la poule A. L’AS Gosier rejoint la SS en play-offs et le Phare récupère la qualification aux dépens de l’Étoile.

Les buts de Gendrey, Mirval et Joseph ont permis à la Solidarité Scolaire de garder sa première place de la Poule B lors de la dernière journée de Régionale 1 – Vito. Victoire 3 buts à 1 contre l’USBM déjà hors course à la qualification aux play-offs malgré leur 4e place. Mais le gros enjeu de cette 18e journée était la 2e et dernière place qualificative pour le tournoi final. L’AS Gosier et le CSM comptaient le même nombre de point avant les matchs de samedi. Mais les Gosiériens avaient l’avantage grâce à une meilleure différence de but. Grâce à leur victoire 1 à 0 contre l’USR, les hommes de Mickaël Germain conserve leur 2e place et pourront défendre leur titre. Le CSM quant à lui est le grand perdant de cette saison régulière malgré leur succès à Capesterre 7 à 5 contre le CAM.

En bas de tableau, le Racing est relégué, tandis que le l’USR et le CAM iront jouer les play-downs.

L’Étoile s’écroule

C’est le grand perdant de cette poule A. Les Mornaliens ont été défaits 1 à 0 sur le terrain du Stade Lamentinois et n’ont donc pas confirmé leur belle victoire contre la Jeunsse Evolution de la semaine dernière. L’Étoile perd sa deuxième place aux dépens du Phare du Canal qui a réussi une belle remontada, menée 2 à 1 contre le Sporting, les Canaliens ont remporté le match 3 à 2 et accèdent ainsi aux play-offs. De son côté, la Gauloise a fait le travail contre la Juventus (2-0) et conserve sa première place.

En bas de tableau, l’Arsenal est relégué et ce sont le Sporting et l’Amical qui disputeront les play-downs.

