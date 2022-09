La tempête Fiona est passée mais ses effets sont plus que présents : un décès à déplorer

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Propos et informations recueillis par Nathalie DINANE

Samedi 17 Septembre 2022 – 05h16

Les services de Météo France ont confirmé que les effets de la tempête vont encore durer une grande partie de la journée et que la Grande-Terre va être impacter dans l’après-midi. Il y a eu de nombreux dégâts dans plusieurs communes suite aux inondations et aux éboulements. Quelques abris sûrs. Le point en ce milieu de journée !

Point météo

La Guadeloupe est encore en vigilance rouge. La tempête tropical Fiona est passée mais le caractère orageux et les pluies vont durer encore quelques heures. Elle poursuit son chemin vers l’ouest et l’oeil est déjà à 200 km des cotes de la Basse-Terre. Elle s’éloigne, baisse en intensité mais les effets induits perdurent.

Routes de Guadeloupe

Sully Pandolf, directeur de Routes de Guadeloupe, demande aux habitants de ne pas sortir s’ils n’ont pas de motif impérieux pour permettre aux équipes mobilisées sur tout l’archipel de pouvoir dégager les routes. ” La RN1 vers Basse-Terre est circulable. On fait venir des entreprises pour dégager les axes principaux. On continue le travail de reconnaissance et de déblaiement. ” L’ensemble des équipes intervient.

Emma Dahomay, déléguée territoriale EDF (sur Guadeloupe 1re)

Des milliers d’usagers sont privés d’électricité. ” On est à peu près à 20 000 qui sont coupés, essentiellement sur le sud Basse-Terre et les Saintes. Nos équipes sont mobilisées et ont des difficultés à se déplacer. Je rappelle qu’il ne faut toucher à aucun câble au sol et ne pas hésiter à signaler à EDF toute anomalie. Le service dépannage est très sollicité. Privilégier via les comptes réseaux @edf.guadeloupe. “

Un décès à déplorer

Le préfet Alexandre Rochatte a confirmé la mort d’une personne à Basse-Terre. ” C’était une personne dont on soupçonnait la disparition. Elle habitait une maison à Rivière des Pères emportée par les eaux. Malheureusement nous avons retrouvé son corps sans vie. “

Bilan global lourd fait par Olivier L’ancien, journaliste à Guadeloupe la 1re en milieu de matinée

” Un bilan humain déjà avec une personne décédée retrouvée peu avant 8 heures. Les services de secours ont été beaucoup sollicités, plus de 630 appels qui ont déclenché plus d’une centaine d’interventions et 23 personnes secourues. Il y a eu des inondations à Capesterre Belle-Eau, 9 Personnes à Basse-Terre et 10 personnes à Vieux-Habitants. Notez à Petit-Bourg, une personne coincée dans son véhicule a été prise en charge. “

Des abris sûrs

Vieux-Habitants

– Ecole élémentaire de Cousinière

– La maison Familiale et rurale, le boulevard

– Ecole élémentaire du Bourg

Capesterre Belle-Eau

– Les écoles

– Les maisons de quartiers

Goyave

– Ecole François Auguste

– Ecole Daniel Oulac

ILS ONT DIT

Hilaire Brudey, maire de Terre-de-Haut

” Nous avons subi quelques dégâts matériels, des inondations. Nous n’avons pas tout recensé. Surtout les chaussées sont abimées à cause des éboulements. Nous avons des coupures d’électricité, d’eau. Il pleut encore. “

Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre Belle-Eau

” Nous avons une cinquantaine de familles qui sont sans abri suite aux inondations. Avec les agents de la ville, on essaie de libérer les accès pour faciliter le travail des secours et de gendarmerie et de police pour atteindre les personnes en difficultés et personnes fragiles. Les abris sûrs de la ville sont ouverts. “

Ferdy Louisy, maire de Goyave

” Le territoire est en partie ravagé, notamment sur le sud du bourg, la ZAC de l’aiguille, Bonfils, morne Rouge, Christophe… Des situations dramatiques où la population très impacté par lamentée des eaux. Le pont de Sainte-Claire qui permet l’accès au bourg par le sud s’est effondré, emporté par la rivière. Le pont Eiffel désaffecté aussi emporté… Les services techniques ont sécurisé la zone et Routes de Guadeloupe ont pris le relais. Nous avons évacué une trentaine de personnes qui ont tout perdu. “