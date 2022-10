The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

RENDEZ-VOUS

FA

Jeudi 13 octobre 2022

Un nouveau rendez-vous du Hub Éco de France-Antilles aura lieu aujourd’hui (jeudi 13 octobre) sur la transition durable en Martinique.

Ce nouveau rendez-vous, qui se tient ce jeudi à la Tour Lumina, aura pour thème : « La Martinique : territoire en transition durable ». Il ne fait aucun doute que le développement durable constitue un défi majeur pour notre territoire. Toutefois, ce futur durable implique des changements institutionnels d’envergure et des investissements conséquents. Pour autant, les organisations placent désormais le développement durable au cœur de leur stratégie et non plus à la périphérie.

Autour de la direction du groupe France-Antilles/France-Guyane des intervenants et experts débattront sur le fait que la question n’est plus de savoir si vient le temps de la transformation vers un modèle plus durable, mais plutôt d’agir pour l’amplification de ce processus.