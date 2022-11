La Tri Team Karaïb en force

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Triathlon. Gwadloup Tri. 9e édition

Par Romain MATTIO

(avec Harry DAMAS)

Guillaume Steers du Tri Team Karaïb aura été le meilleur de ce Gwadloup Tri. • HARRY DAMAS

Le club de Basse-Terre continue son très bon début de saison. Après avoir remporté la coupe de Guadeloupe des clubs en septembre, la Tri Team Karaïb a réussi à placer Guillaume Steers et Clémence Briche sur la première place du podium hommes et femmes samedi à la plage du Souffleur à Port-Louis.

D’aucuns diraient, c’est normal que le Tri Team

Karaïb truste les premières places de podium puisqu’elle comptait

pas moins de onze représentants sur 28 inscrits au triathlon. Il

n’empêche que Guillaume Steers, vainqueur de la course en 4h29m41

aura réalisé une très belle prestation, et notamment un joli mano à

mano avec Olivier Noglotte, l’actuel champion Antilles-Guyane de la

discipline sur la course à pied. Lors du deuxième tour, Noglotte

alors en tête a manqué de fraicheur et s’est fait dépasser par

Steers qui n’avait pas forcé sur le vélo pour tout donner sur la

course à pied. Noglotte de son côté est sorti en mauvaise position

sur la natation et a réalisé une