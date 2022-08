La villa Saint-Cyr sera restaurée

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mardi 30 Août 2022

Le site lauréat de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern pour la Martinique est la villa Saint-Cyr à Fort-de-France. La maison s’inscrit dans une période phare de l’histoire de Fort-de-France, juste après le grand incendie de 1890.

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ), a dévoilé lundi 29 août les cents sites départementaux d’Hexagone et d’outre-mer lauréats qui seront financés en 2022.

Bâtie en 1901, elle appartient à la catégorie des rares villas de l’hypercentre, entre cour et jardin. Elle représente un archétype des maisons bourgeoises de Fort-de-France de l’époque. Cette habitation à rez-de-chaussée, 1er étage et étage de comble mêle bois et maçonnerie. Elle est couverte d’un toit à deux pentes en tuiles de Marseille.

Située dans une rue emblématique du centre-ville et considérée comme un fleuron du patrimoine de l’île, la Ville a acquis le site pour en préserver la maison, ses dépendances, son jardin et son mur de clôture.

Pour son intérêt patrimonial rare et sa situation au cœur du secteur patrimonial remarquable de Fort-de-France, la villa est protégée au titre des Monuments Historiques par une inscription en 2010.