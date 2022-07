L’abstention en Martinique : « C’est un problème sociétal »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La Martinique Ensemble, appuyée par deux spécialistes des statistiques, a mené une enquête approfondie pendant plusieurs mois sur tout le territoire. Samedi, il y a eu la restitution de cette « enquête abstention ».

Souvenez-vous, les dernières élections législatives ont été marquées par des taux d’abstention record : 78,33% au premier tour et 74,29% au second. En Martinique, un fossé de plus en plus profond se creuse entre le personnel politique, objet d’une incontestable défiance, et les citoyens, ce qui constitue un vrai danger pour la démocratie, objet elle-même d’un réel désenchantement. La Martinique Ensemble, mouvement politique que dirige la sénatrice Catherine Conconne, a essayé…