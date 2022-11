L’activité yacht a le vente en poupe à la marina du Marin

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le 17 novembre dernier, le MV Yacht Servant, l’un des cargos semi-submersibles les plus longs au monde, 214m pour 46 m de large, a fait une entrée remarquée dans la baie du Marin.

À son bord, il transportait plus 15 yachts de provenance diverses ( USA, Malte, Îles Caïmans,…). Le lendemain, il a déchargé toute sa cargaison dans les eaux martiniquaises. Depuis, c’est balai de bateaux, impressionnants par leur taille à l’instar du Harle -le plus imposant- et tous aussi somptueux les uns que les autres.

Sur la marina, c’est l’équipe de Douglas Yacht Services, spécialisée dans la conciergerie haut de gamme, qui gère cette activité maritime. Elle est capable de répondre aux besoins matériels de ces plaisanciers souvent très exigeants et ce, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, comme l’explique Marie-Eugenie Kieffe, directrice d’exploitation de la société, dans la vidéo ci-dessous. Cela peut aller d’une simple épingle à cheveux à un spectacle à bord du yacht, la société s’attelle à produire tout type de prestations et de produits.

Une destination attractive

La Martinique semble, depuis plusieurs années, devenir une destination de choix pour cette clientèle à fort pouvoir d’achat. À cela, il y a plusieurs réponses.

Déjà, le climat. Les eaux caribéennes attirent depuis longtemps les plaisanciers des pays au climat tempéré ou ceux où le mercure grimpe difficilement au-dessus de zéro degré.

Des destinations comme Saint-Barth, Antigua, Canouan, la Guadeloupe, Saint-Martin et bien d’autres, restent privilégiées.

L’île aux fleurs, et plus particulièrement la commune du Marin, possède non-seulement le plus grand port des Petites Antilles mais, surtout, elle offre la garantie d’avoir une main d’œuvre spécialisée et une technicité maritime française reconnue. Il est aisé de commander et de recevoir les pièces nécessaires à la réparation navale, qui proviennent de la France mais aussi des USA.

La marina du Marin, avec ses commerces à proximité, présente également un atout majeur pour cette population.

Le port de plaisance du Marin, offre un service portuaire très apprécié, avec un bon amarrage des bateaux, mais aussi des services de maintenance et d’entretien de ces flottes qui emploient des Martiniquais, pour diverses réparations (moteur, relance des frigorifiques, ect.).

Les propriétaires de ces luxueuses embarcations, en escale pour près d’un mois, sont également attirés par la qualité des eaux de la Baie du Marin et sa position géographique maritime, mais aussi par la sécurité offerte par le site et la Martinique en général.

Pour les professionnels du secteur, cette activité touristique représente une aubaine pour l’île. Les artisans et les commerçants locaux sont plébiscités. Les grandes surfaces sont également prises d’assaut pour l’avitaillement. À bord des yachts, les chefs cuisiniers commandent volontiers les produits du terroir.

En outre, de nombreux circuits touristiques pour faire découvrir la Martinique sont proposés à ces voyageurs. C’est tout un écosystème économique qui se déploie autour de la présence de ces méga yachts dans le port du Marin.

