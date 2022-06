L’agriculture bio en vedette à la foire agricole

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rivière-Pilote

A l’approche de la Foire agricole et artisanale, rencontre avec Malike Malsa, agriculteur biologique. Évènement très attendu par la population, cette 26e édition intitulée « Pwodui nou bel, manjé nou bon » promet de belles découvertes.

Samedi 4 et dimanche 5 juin aura lieu la 26e édition de la Foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote organisée par la municipalité pilotine. Le ka manioc et le manioc seront à l’honneur. Des nouveautés attendent également le public, notamment la présence d’un jardin bio, une innovation concertée et mise en place par la municipalité pilotine et le Grab (Groupement Régional des Agriculteurs Bio de la Martinique).

« Avec la municipalité, nous avons souhaité innover en…