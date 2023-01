L’Aiglon et le Club Franciscain en “majô”

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Régional 1 – Groupes a et b – mise à jour

Le duel entre l’Aiglon et le CS Case-Pilote pour la 3e et dernière place du groupe A, a viré à l’avantage des Lamentiois. • FB.

Le onze lamentinois et son homologue franciscain ont décroché leur billet pour les play-offs, et rejoignent ainsi le Club Colonial, le Golden Lion et l’US Diamantinoise. La dernière place se jouera entre la Samaritaine et le RC Saint-Joseph et peut-être, indirectement, l’Assaut. A noter la première victoire du CO Trénelle, la seule en 14 journées.