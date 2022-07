Lakou Bosco s’est installée à Baimbridge dans des nouveaux locaux

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les Abymes

Le préfet, des représentants de la caisse d’allocations familiales et de la Ville et des usagers étaient présents à l’inauguration des nouveaux locaux de l’association Lakou Bosco. Elle a quitté la salle paroissiale de l’église Saint-Luc pour s’implanter dans le parking, route de la piscine.

Depuis 2021, l’association Lakou Bosco œuvre sous l’impulsion de son responsable, Arthur Massiet du Biest et de ses employés et bénévoles pour proposer des activités (sportives, culturelles…) aux enfants dans les quartiers défavorisés. Elle les accompagne au niveau scolaire (le besoin s’étant multiplié depuis le Covid) et éducatif, leur offre un espace où ils peuvent s’éloigner d’un environnement difficile, en outre. En un an, le travail effectué par l’association est…