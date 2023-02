Lakoudigital, un tiers-lieu caribéen de convergences des innovations

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Un lieu de vie, mais bien plus que cela. Le 18

octobre 2021, grâce à la ténacité de jeunes membres de

l’association d’acteurs du numérique Martinique Tech, le concept

Lakoudigital ouvrait ses portes, en plein Fort-de-France. Après 5

années de gestation et de recherches, des locaux étaient enfin

trouvés, au niveau du terminal inter-îles.

Quasiment 1400 m2 d’espace abritant une

rotonde centrale, des salles de formation, des espaces de

coworking, de restauration… Ouvert à tout public de 7h30 à 19h,

ce tiers-lieu au modèle unique en Martinique et dans la Caraïbe se

présente comme un véritable incubateur des solutions numériques en

lien avec les besoins du territoire. « Si vous avez un besoin

autour de l’avenir ou de développer vos compétences, c’est ici

qu’il faut venir », résume Emmanuel Joseph, qui a, avec un

petit noyau de Martiniquais volontaristes, porté le projet à bout

de bras, bousculant les habitudes et modes de fonctionnement des

secteurs publics « mais surtout privés », précise-t-il,

en souriant.

Qu’importe, sa détermination a eu raison des

blocages et difficultés rencontrées. Lakoudigital, une ESUS

(Entreprise solidaire à utilité sociale) sous agrément, a été

lancée sur des fonds essentiellement privés, sans attendre les

subventions publiques (qui représentent 40% du budget global d’1,6

million d’euros aujourd’hui).

Un modèle économique hybride

« Notre idée, c’était de créer un mouvement,

une dynamique sur le territoire et un lieu d’échanges le plus large

possible ». Plus d’1,3 million d’euros de fonds privés ont été

« mis sur la table », entre financements bancaires,

cautions ou apports personnels. « On a pris des risques. Même

si on a reçu un bon accueil, tout n’a pas été rose mais on avait

vraiment cette volonté d’accompagner le territoire ».

Afin…