L’Alternance, une chance de faire valoir ses compétences au péyi

La Guadeloupe et la Martinique regorgent de talents mais aussi de formations en Alternance pour leur permettre d’allier théorie et mise en pratique. Quelques exemples avec des étudiants du CFA (Centre de Formation) Fore.

Acquérir de l’expérience professionnelle, tout en continuant à se former, c’est ce que souhaitait Annaelle Leopold, en intégrant la licence Marketing et management commercial au sein du centre de formations Fore, en Guadeloupe. Elle explique : « J’ai été très bien accompagnée pour la recherche de mon entreprise et j’ai reçu un bon accueil de la part de mes collègues. » L’expérience a été tellement positive, qu’elle poursuit cette année en Master Marketing Blended. Elle poursuit : « L’alternance est un bon moyen de développer des compétences personnelles mais aussi comportementales. Par exemple, je suis une personne créative et organisée et de par mon enseignement théorique, j’ai su m’adapter rapidement à l’univers professionnel. Mais je me suis rendu compte que la vie active est différente de la vie étudiante. J’ai dû faire un travail d’ouverture aux autres. »Un constat que partage également Jordan Ramassamy, actuellement en BTS Management commercial opérationnel. « J’ai un goût pour acquérir de nouvelles compétences, explique-t-il. L’alternance m’a permis d’apprendre à gérer mon temps, entre les études et le travail et de bien répartir mes tâches. Maintenant je suis parfaitement organisé et le centre de formation nous conseille beaucoup. » A la rentrée prochaine, Jordan aimerait poursuivre vers une licence Responsable du développement commercial, dans la continuité de son BTS.

Des métiers avec des débouchés

Pour Annaelle Leopold, l’alternance est une vraie chance d’agrandir son panel de compétences au péyi. Elle ajoute : « Je ne regrette pas du tout. On dit souvent que la jeunesse est obligée de partir vers l’Hexagone pour avoir de l’expérience professionnelle. C’est vu comme l’eldorado mais je ne suis pas d’accord. Aux Antilles, nous avons beaucoup de formations de qualité et à la fin de mon cursus, je pourrai très bien faire valoir mes compétences ici, en Guadeloupe. » En Martinique, Fore a également lancé cette année une nouvelle formation Community manager que suit Laetitia Dore, originaire de Fort-de-France. « En entreprise, on apprend chaque jour, confie-t-elle. Au départ, j’étais un peu réservée, mais je travaille dans une petite agence qui me correspond très bien. J’ai tout de suite eu le feeling et cela a été réciproque. Je peux proposer mes propres idées et échanger directement avec mes collaboratrices. » Un métier qui a de l’avenir aux Antilles puisque, comme le confirme Laetitia « les entreprises auront toujours besoin de communiquer et de visibilité. »

Des aides pour les entreprises

Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement souhaite maintenir la dynamique positive de l’apprentissage et prolonge les aides exceptionnelles au recrutement des apprentis et des alternants jusqu’au 30 juin 2022, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises. Une prime pouvant aller de 5000€ à 8000€ est versée à l’entreprise qui bénéficiera également d’allègements de charges. Les aides aux contrats de professionnalisation sont elles aussi concernées.