L’appel de Fort-de-France : vers l’autonomie politique ?

Didier Destouches, maître de conférence à l’université des Antilles

Vendredi 20 mai 2022

Dans une tribune, Didier Destouches revient sur l’appel de Fort-de-France du 18 mai des présidents de région ultra-marines.

L’objectif est de mettre en œuvre des décisions articulées autour de plusieurs exigences telles que l’établissement d’un nouveau cadre des relations avec l’État dans le but d’arrêter des politiques publiques tenant compte des réalités ultra-marines, de domicilier localement des leviers de décision, qu’il reste à définir, pour parvenir à l’égalité des droits et la reconnaissance de nos spécificités et d’imaginer un nouveau modèle de développement économique à partir des potentialités des richesses naturelles et humaines de nos territoires et de leurs habitants. Dans cette initiative de dimension historique qui rappelle la déclaration de Basse-Terre, et cette fois sans tapages politiciens, les présidents des R.U.P françaises ont su montrer leur unité politique et surtout institutionnelle. Cela leur sera utile pour faire accepter leur vision de la rénovation nécessaire de la politique outre-mer par le président réélu Emmanuel Macron. Ils comptent en effet « instaurer un dialogue exigeant avec l’Etat », promettent d’évoquer avec lui « l’ensemble des questions économiques, sociales et institutionnelles qui se posent à chacun de nos territoires, pour le présent et pour l’avenir ».

Un climat socio-politique plus apaisé

Ce qui frappe dans cette démarche, outre son caractère volontariste et unitaire, c’est que les élus ne demandent pas plus de moyens financiers mais plus de possibilités d’action, d’autonomie fonctionnelle et globalement plus de liberté. Or l’accès à plus d’autonomie et de liberté semble être ce qui bloque encore le citoyen guadeloupéen pour qu’il adhère électoralement à ce grand projet. Tel est le fruit de la dépendance institutionnelle… Pourtant, un nouveau statut pour la Guadeloupe dans la République française pourrait offrir à moyen terme un climat socio-politique plus apaisé. Il pourrait offrir plus de protections économiques et plus d’emplois dans un cadre plus flexible et souple de créations d’activités. Avec des leviers juridiques plus puissants parce que moins contraints et plus autonomes, et instaurant une relation plus directe et rapide entre les décideurs (élus) et les destinataires de la décision (citoyens). La place légitime de la Guadeloupe dans la synergie progressive des pays de la Caraïbe pourrait bénéficier grandement de la reconnaissance nationale de son identité de pays et de l’existence inaltérable de son peuple.

Une assemblée unique une réduction des gaspillages

La transformation statutaire permettant de passer au régime de l’article 74 de la constitution peut donc être une solution intéressante, sous réserves toutefois d’une plus grande responsabilisation des élus dans la gestion des finances locales.

Le récent « Atlantide territorial » puis judiciaire de la CASBT est là pour nous le rappeler. La transformation institutionnelle est elle aussi une solution positive. Mais elle soulève de vraies questions souvent mal posées. La plus importante est celle de sa fiabilité financière. Le débat sera faussé si n’entre pas dans la préparation des négociations avec le gouvernement et dans celle des résolutions du prochain congrès des élus la considération de l’extrême gravité de la situation des finances publiques de l’état français. Les collectivités locales guadeloupéennes sont directement affectées par cette situation puisque le gouvernement leur impose (donc sans leur donner le choix) de supporter les coupes budgétaires jugées désormais incontournables. Et quand l’on sait qu’avec l’inflation et la dynamique du « quoi qu’il en coûte » le budget de la France sera soumis à rude épreuve ; il devient évident que les temps ne sont plus au gaspillage ou à l’approximatif en matière de gestion financière mais bel et bien à l’économie, à l’austérité et à la prudence. Dans un tel contexte, il semble très difficile de croire que l’état puisse accorder certaines compétences qui auront un coût supplémentaire pour lui et pour la collectivité concernée. Certes, une assemblée unique plutôt que deux assemblées (c’est à dire deux collectivités publiques) paraît comme une garantie de réduction des gaspillages. Encore faut il que cette collectivité unique soit en mesure d’agir, tout en ne coûtant pas cher à l’état tutélaire, et surtout au contribuable.

Équation difficile à résoudre… De même dans le cadre d’une évolution conçue dans le seul processus de l’approfondissement de la décentralisation, il ne faut pas oblitérer le fait que les conditions du partenariat entre l’État et les collectivités locales ont et vont changer durablement. La responsabilité du financement de l’action publique repose à la fois sur l’autonomie financière mais aussi et surtout sur l’impératif de performance publique. Le choix qui doit être fait par les élus n’est donc pas uniquement un choix politique d’un destin commun dans le cadre d’un simple changement institutionnel. Il s’agit en vérité d’un choix de méthode et d’intelligence de gestion publique territoriale passant par une rationalisation des comportements politiques, une simplification des processus de décisions, une mutualisation des compétences et des ressources et surtout une maîtrise des contraintes budgétaires, en particulier des dépenses ; pour un département d’outre-mer ou depuis 1946, la demande d’intervention et de présence de l’État a toujours été exponentielle et paradoxalement anxiogène et culpabilisante.

Une belle initiative des présidents

La concrétisation de cet appel de Fort-de-France va pour beaucoup dépendre du résultat des urnes à l’issue des élections législatives car les députés auront un rôle central à jouer, ainsi que le prochain ministre des outre-mers dont chacun espère qu’il soit un bien meilleur interlocuteur et connaisseur de nos réalités locales. Il faudrait toutefois clarifier une chose. Nos élus vont-ils préférer une vraie évolution vers l’autonomie passant par un nouveau statut constitutionnel, ou adopter plutôt une démarche plus timorée privilégiant le droit à la différenciation déjà inscrit dans la loi et qui n’offre qu’une décentralisation accentuée dans certains domaines et le maintien d’un contrôle étatique permanent. En attendant la réponse à cette question, et alors que la Guyane et la Martinique s’oriente clairement vers l’autonomie, il faudra que nos élus mettent en place rapidement dans la foulée de cet appel, une vaste concertation avec les forces vives du pays et la population, peut-être en amont du prochain congrès des élus, afin de concrétiser cette belle initiative des présidents ultra-marins qui conjugue unanimité, responsabilité et solidarité.