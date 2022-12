L’application Trace Academia est lancée pour l’emploi des jeunes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

A.J.

Les partenaires de cette nouvelle application l’ont présentée dernièrement au public lors d’une grande soirée à Paris. • PHOTO A.J./FRANCE-ANTILLES

Trace Academia a pour objectif de devenir l’application privilégiée de millions de jeunes qui recherchent une expérience d’apprentissage unique et accessible pour réussir leur carrière professionnelle.

Trace Academia est une application mobile qui

propose gratuitement des cours et des certificats consacrés à

l’emploi, à l’entrepreneuriat et aux soft skills. La mission de

Trace Academia est de contribuer à la réussite des jeunes, et plus

particulièrement des femmes, en leur offrant des formations

gratuites dispensées par les meilleurs experts, ainsi que des

opportunités professionnelles pour lancer leur carrière.

Le patron de Trace TV, Olivier Laouchez, la

marraine de la soirée, Elisabeth Moreno, et leurs partenaires ont

lancé dernièrement…