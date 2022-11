L’association “Elles bougent” programme une visite de chantier à Baie-Mahault réservée aux jeunes filles pour la semaine de l’industrie

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rédaction web

Métiers de l’industrie Lycée Joseph Zobel • G.MA.

Pendant la semaine de l’industrie, l’association “Elles bougent” organise le 23 novembre une visite de chantier à Baie-Mahault afin de faire découvrir aux jeunes étudiantes, collégiennes, lycéennes le métier de ” Responsable d’activité “.

Chaque année se déroule la semaine de l’industrie.

Ce rendez-vous national, initié par le ministère de l’Économie et des Finances via la Direction Générale des Entreprises, a pour objectif de valoriser l’industrie française, renforcer l’attractivité du secteur auprès des jeunes en présentant les différentes opportunités professionnelles, et promouvoir la mixité des métiers, et ainsi casser les codes et les idées reçues.

L’association “Elles bougent” prend part tous les ans à cette manifestation avec pour but de mobiliser et susciter des vocations auprès des jeunes filles notamment dans le secteur de l’industrie.

Pour cette onzième édition, 140 évènements physiques et 2 événements en digital sont prévus du 21 au 25 novembre dans 20 régions de France hexagonale et territoires ultra-marins (à l’île de La Réunion et en Guadeloupe).

Une visite d’un chantier à Baie-Mahault le 23 novembre

Le 23 novembre, l’entreprise Eiffage organisera une visite unique sur l’un de leurs chantiers de Baie-Mahault afin de faire découvrir aux jeunes étudiantes, collégiennes, lycéennes et le métier de ” Responsable d’activité ” .

Cette dernière présentera son métier ainsi que le le chantier et répondra par la suite à l’ensemble des questions des jeunes

A cette occasion, la responsable d’activité du service d’Eiffage présentera son parcours, son métier, les opportunités professionnelles existantes, les nouveaux enjeux sociétaux et économiques et son quotidien dans le secteur de l’Industrie.

Les collégiennes et lycéennes ne peuvent s’inscrire individuellement et doivent le faire par l’intermédiaire d’un professeur via ce lien