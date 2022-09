L’association Saint-Jean Bosco lutte pour l’insertion professionnelle des jeunes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

ÉDUCATION

Mercredi 07 septembre 2022

« Tu as entre 16 et 18 ans, le système scolaire ne te convient plus, viens te connaître, te construire, te former, rendre ton projet professionnel accessible » insiste-ton à l’association Saint-Jean-Bosco. – FL.B

Vous avez entre 16 et 18 ans, vous êtes en difficulté, le dispositif « Bosco 16-18 ans » mis en place par l’association Saint-Jean Bosco installé à Gourbeyre, est fait pour vous. Une phase de recrutement commence le 12 septembre prochain.

Afin de remobiliser les jeunes, l’association met en place un vrai processus.

Cette remobilisation passe par plusieurs étapes : prise de conscience des capacités, travail sur la confiance en soi, remise à niveau en français, activités socio-culturelles et sportives, et enfin ateliers sur la vie et le monde professionnel (création de CV, lettre de motivation, simulation d’entretien,…) afin de réinsérer le jeune et de l’accompagner dans la construction d’un parcours qui lui plaît et lui correspond.

Dans un cadre verdoyant, et un internat pour les plus éloignés, l’association propose une pédagogie bienveillante autour du suivi social avec les éducateurs spécialisés, la construction du projet professionnel.