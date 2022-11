L’ASUP vient à bout de l’Étoile

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Handball. Championnat Excellence masculins. Match en retard. 6e journée

Par Romain MATTIO

Joris Garain et ses camarades ont facilement percé la défense adverse pour revenir au score. • DOMINIQUE CHOMEREAU-LAMOTTE

Les Baie-Mahaultiens restent toujours invaincus en championnat après leur victoire 34 à 29 vendredi soir à Petit-Canal comptant pour un match en retard de la 6e journée. Une victoire qui aurait pu se décider en début de première période alors qu’il a fallu attendre les dernières minutes pour connaitre le vainqueur.

Encore quatre minutes de jeu au tableau

d’affichage et Yannick Arphexad vient donner encore l’espoir de la

victoire à l’Étoile en marquant le but du 28 à 29. Sauf que

derrière Sullyvan Joseph vient poser une première banderille sur

l’action qui suit puis une deuxième à deux minutes et trente

secondes du terme de la rencontre. 31 à 28. Yohann Spady y croit

toujours et lâche un tir au niveau de la hanche qui fait mouche

insufflant un dernier espoir à ses partenaires mais en vain puisque

les Mornaliens ne marqueront plus dans cette rencontre. Maël

Resdedant achève en beauté l’Étoile avec un chabala et Despois

termine le travail. 34 à 29.

L’Étoile a été un diesel

Ce choc du championnat a tenu toutes ses