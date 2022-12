Le 1er forum des jeunes des Réserves de Biosphère de la Caraïbe se tient en Martinique de vendredi à samedi

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Ce vendredi et ce samedi (2 et 3 décembre), une trentaine de jeunes caribéens travaille pour la première fois à la rédaction d’une déclaration de valeurs communes et à la mise en œuvre de futures coopérations entre les Réserves de Biosphère de la Caraïbe.

Depuis que la Martinique est devenue Réserve mondiale de Biosphère de l’Unesco le 15 septembre 2021, l’arc caribéen compte désormais 17 Réserves de Biosphère insulaires réparties dans 9 pays (Mexique, Cuba, Haïti, République Dominicaine, Porto-Rico, Saint-Kitts-et-Nevis, France, Trinité-et-Tobago, Colombie).

Les Réserves de Biosphère de la Martinique et de l’archipel de Guadeloupe se sont associées au Comité français du programme Homme et Biosphère de l’Unesco pour organiser ce 1er forum des jeunes rassemblant des territoires aux enjeux spécifiques.

Le secrétariat du programme Homme et Biosphère de l’Unesco leur apporte un soutien technique et logistique. Le forum propose un espace d’échanges et de débats afin de permettre aux participants d’exprimer leur vision, leurs attentes et leurs questionnements, et de formuler des recommandations pour la gestion de ces territoires insulaires caribéens.

Deux journées d’ateliers

L’objectif de ce forum est également d’encourager la coopération caribéenne et la création de collectifs de jeunes engagés sur les questions socio-environnementales. Ce vendredi, une trentaine de jeunes caribéens (18-35 ans) se trouve à l’Institut Catholique Européen des Amériques (ICEA), à Fort-de-France. S’en suivront deux journées d’ateliers.

La mairie du Lamentin accueillera les participants au Morne Cabri, samedi matin, pour une découverte de la mangrove et des acteurs engagés dans sa préservation et sa restauration.

Le travail réalisé sera présenté aux acteurs politiques, économiques et associatifs du territoire, samedi à 17h30, à l’ICEA. L’ensemble des travaux sera diffusé à toutes les Réserves de Biosphère de la Caraïbe, aux Comités Homme et Biosphère nationaux et au bureau régional de l’Unesco à Kingston (Jamaïque).

Les jeunes seront accompagnés par leurs Réserves de Biosphère pour poursuivre leur mobilisation au-delà du forum et créer un réseau d’échanges et d’entraide pour les Réserves de Biosphère de la Caraïbe.

De gauche à droite : Jean-Paul Jouanelle, vice-président de l’association Martinique Réserve mondiale de Biosphère, Pierre Montlouis Calixte, directeur de l’ICEA, et Massimiliano Lombardo, expert des sciences naturelles au bureau de l’Unesco à Kingston (Jamaïque).

• Julien Philipakis

• Julien Philipakis