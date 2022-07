Le ballet Virsky ou la culture ukrainienne en résistance

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Dimanche 10 Juillet 2022

Le ballet Virsky sera à l’affiche du 51ème festival culturel de Fort-de-France, les 14, 15 et 16 juillet prochains. Quelque soixante membres de cet ensemble national d’Ukraine sont arrivés cet après-midi (dimanche 10 juillet) en Martinique.

Alors que la guerre fait rage dans l’est de l’Ukraine, des artistes originaires de ce pays diffusent leur culture à travers le monde. Cet après-midi (dimanche 10 juillet), quelque 60 membres (sur 70) du ballet Virsky sont arrivés en Martinique. Cet ensemble national d’Ukraine sera à l’affiche du 51ème festival culturel de Fort-de-France, les 14, 15 et 16 juillet prochains. Du beau spectacle en perspective avec une plongée en plein cœur de la culture ukrainienne, incarnée par des danses folkloriques aux chorégraphies époustouflantes avec pirouettes et sauts vertigineux.?Les danseurs sont vêtus de costumes colorés typiques pour raconter tout ce qui fait l’âme de l’Ukraine : son peuple, son humour mais aussi son lyrisme et son romantisme.Viktoriia Gulenko, conseillère culturelle de l’ambassade d’Ukraine en France et directrice du centre culturel de cette ambassade, accompagne les danseurs du ballet Virsky. “Je suis ravie d’être ici, je suis très reconnaissante envers l’ambassadeur qui nous permet de participer au festival culturel de la capitale, je remercie également le maire de Fort-de-France pour cette invitation faite à notre groupe national emblématique et unique au monde”.

“La culture est une arme très puissante”

Pour Viktoriia Gulenko, il est important de sauvegarder la culture ukrainienne et de la montrer au monde entier. “La culture est une arme très puissante”, insiste-t-elle. Nazary Melnyk, 25 ans, et Nataliia Tuiahina, 26 ans, membres du ballet Virsky, abondent dans le même sens. “Nous avons une culture très riche à protéger, nous avons beaucoup de coutumes”, souligne la jeune femme. “C’est le message que nous souhaitons délivrer. Nous formons un front culturel, nous sommes aussi les protecteurs de l’Ukraine”. Mais il est difficile d’oublier la guerre. “Bien sûr, lors de chaque représentation, nous pensons à nos connaissances qui sont parties au front mais également à tous les soldats ukrainiens qui combattent actuellement”, confie Nataliia Tuiahina. “En Ukraine, la situation est très grave. Nous sommes tous témoins des atrocités qui sont commises tous les jours. Il y a des pertes parmi nos voisins, nos amis, nos proches. Et malgré cela, nous sommes là”. Nazary Melnyk cite alors Aimé Césaire : “La force de regarder demain”.