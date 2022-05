Le bèlè vu par deux artistes peintres

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Robert

Jusqu’au samedi 4 juin, les peintres Marc Barbot et Luc Kabile présentent à l’OMCLR leurs regards croisés sur le bèlè, à travers leurs œuvres. Cette exposition est organisée en partenariat avec l’association « L’Art Gonds Tout ».

Quand on parle de bèlè à Marc Barbot, ses yeux s’illuminent : « Au bèlè on fait partie d’une grande famille, on apprend à connaitre tous les codes, on vit avec les autres. Je suis un mordu des soirées bèlè. J’aperçois la façon dont les danseurs évoluent sur scène. Je peins pour ressentir l’ambiance de ces soirées. »

A l’âge de 22 ans, Marc adhère à l’association AM4 avec laquelle il prend des cours de bèlè à Rivière-Pilote. Cette activité est devenue son exutoire…