Le Brevet d’initiation à l’aéronautique premier pas vers le pilotage

Notre climat semble idéal pour VOLER. Encore faut-il parvenir à apprivoiser la peur du vide et déconstruire les clichés en lien avec le pilotage. C’est probablement fort de cette certitude que le ministère de l’Education Nationale propose aux élèves volontaires dès l’âge 14 ans, une initiation à l’aéronautique. Le 1er juin, les lycéens de Jardin d’essai passent l’examen du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique.

Balourd Raymond est professeur des écoles et instructeur BIA au lycée Jardin d’Essais. Il explique: ” Ce brevet est délivré par le Ministère de l’Education Nationale et par le Ministère en charge des transports il est proposé aux volontaires de plus de 14 ans. Il dispense les premières connaissances en aéronautiques . Il se compose d’une partie théorique et d’une autre pratique. Pour devenir pilote, les élèves pourront parfaire leur formation en validant le brevet de base, le PPL qui est une licence de pilote privé. Les adultes pourront eux devenir instructeur grâce au Certificat d’aptitude à l’enseignement à l’enseignement de l’aéronautique qui se valide en une année. Nous proposons aussi des cours plus élaborés au sein de notre aéroclub situé à l’aérogare du Raizet. Nous pilotons un avion de type CESSNA 172L “

Raymond Balourd explique qu’au-delà de l’apprentissage du pilotage, ces cours permettent d’explorer plusieurs aspects différents des programmes scolaires. Les élèves abordent le climat, la météorologie, la géographie, la lecture de plan de carte,. Ils font aussi de la mécanique et, il a particulièrement créé le Club aéromatiques qui permet de mettre en pratique les mathématiques, leurs donner du sens, y prendre goût et s’exercer. Il explique : ” Nous devons calculer, les distances, les vitesses mais aussi les quantités de carburant etc ” C’est une belle occasion de devenir intellectuellement adroit.

Raymond Balourd est aussi le vice-président de l’Aéroclub Régional et accompagne dans leurs apprentissages tout ceux qui le souhaitent (adultes). Non seulement il est plutôt facile d’apprendre à piloter mais c’est en plus le moyen de transport le plus sûr. Il y a tout un secteur à développer. L’avion est un moyen de transport très rapide et fiable pour l’aspect pratique du déplacement. Les trajets en avion ont aussi un charme qui séduiront les touristes : il s’agirait d’admirer la Guadeloupe et ses îles de haut, d’acheminer jusqu’à la Martinique ou encore plus loin.

Raymond Balour et Pierre Olivier Chonchon du Léwoz Kafé sponsor de l’aéroclub- ka

L’aéroclub est au Raizet- Ka