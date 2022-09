Le calme pendant la tempête

Alors que la tempête Fiona a dévasté plusieurs communes de la Basse-Terre, d’autres quartiers semblaient avoir été épargnés. Entre 8h et 10h, Sainte-Anne et les Grands-Fonds étaient sous pluie mais encore praticables.

8h-10h

C’est sous une pluie de moyenne intensité que les saintanais se sont réveillés ce matin. Il n’y avait pas affluence dans la seule supérette du centre ville ouverte. Hamlet est venu prendre de quoi préparer un déjeuner : “J’ai passé une bonne nuit. J’ai tout de même vécu Irma, à Saint-Barthélémy, qui a emporté une partie de l’habitation où je me trouvais. Donc je ne m’affole pas pour une tempête. Une tempête n’est pas un cyclone, nous sommes habitués, il n’y a pas à paniquer.”

La boulangerie du Lagon, elle, ne désemplissait pas, les badauds, baguette sous le bras et croissants à la main regagnaient leur véhicule en courant.

La plage du bourg était d’humeur maussade, mais, à 8h30, la mer était encore à sa place.

“Je me suis cru à Lacanau déclare un habitant du centre. De chez moi, j’ai pu voir les énormes vagues cette nuit.” Une petite fille, accompagnée de son père, racontera les éclairs qui ont illuminés son quartier une bonne partie de la soirée. Les habitants étaient à la fois vigilants et sereins, presque blasés.

En quittant Sainte-Anne, en passant par Delair puis Bouliqui, on a pu observer que d’immenses mares se formaient de part et d’autre de la chaussée. Quelques branchages gênaient la circulation, des bananiers couchés par le vent, un poteau électrique penché sur la route, aucun dégâts sérieux n’a été rencontré entre 8h et 10h. Fiona semblait avoir épargnée Sainte-Anne et les Grands-Fonds. Le ciel qui ne cessait de noircir, la pluie qui redoublait et le niveau peu rassurant de l’eau aux abords des ponts laissaient présager une après-midi et une soirée beaucoup plus agitées.

Vers 12 h

La route de Saragotte en direction de Vallerat est déclarée comme inondée par le service de communication de la Ville de Sainte-Anne.

Le SMGEAG signale des perturbations de la distribution d’eau. Les équipements sont difficiles d’accès suite aux fortes précipitations, la SMGEAG présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

En ce qui concerne le service Internet distribué par Orange, un dépannage à distance est parfois possible en composant le 3900.

