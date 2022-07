Le Carnaval tropical fait bouger les Parisiens

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le carnaval tropical de Paris, après deux années tourmentées par la crise sanitaire, est de retour et a enchanté l’après-midi des Parisiens ce dimanche 3 juillet sur l’avenue des Champs-Élysées. Un grand évènement culturel et festif, pétillant de beauté et de légèreté, sur le thème « Les Outre-mer : L’Europe des trois océans ».

Le Carnaval tropical a fait son retour sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées, pour fêter sa 20e édition, sur un parcours privilégié : un aller-retour du rond-point des Champs-Elysées à l’Arc de Triomphe. Pour ce premier dimanche du mois de juillet, l’avenue était totalement piétonne pour permettre le déroulé de cette grande fête conviviale et festive, pétillante et sensuelle, aux couleurs des Caraïbes et de l’Amérique du Sud en passant par Saint-Malo. C’est…



