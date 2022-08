Le CD de l’école de musique et de danse Lakou Véranda est enfin disponible !

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le CD (disponible aussi en clé USB) de l’association Lakou Véranda est enfin prêt ! Il est possible de se le procurer en contactant Gladys et Jimmy Bassien 0690 91 55 51.

Rappelez-vous, cette école de musique et de danse traditionnelle a fêté en grande pompe ses 10 ans le 9 juillet à Sainte-Anne. Le support audiovisuel tant attendu est enfin disponible. Il retrace l’histoire de l’association.

C’est l’aboutissement suprême pour les 11 enfants qui ont créés les chants et les mélodies. Il y a plusieurs années, ils apprenaient avec Jimmy, leurs premières frappes. Ils ont cheminés avec patience et persévérance, guidés par la passion et l’amitié. Ils ont appris à maitriser le boula, le makaj, l’accompagnement des danseuses, le chant et tous les autres instruments de la wond a léwoz. Le couple a mis en commun ses compétences : Gladys, professeure de danse gwoka, a permis aux danseuses et aux joueurs de se rencontrer pour composer des chorégraphies qui ont étayées, égayées la musique. Les leçons de gwoka ont été entrecoupées de représentations car la musique se partage. Le talent des premiers élèves a été reconnu, ils sont aujourd’hui sollicités pour animer des événements. Ils forment la troupe Lakou véranda.

La composition de chansons (paroles et mélodies), l’enregistrement (travail en studio) est un aboutissement.

Vous pouvez soutenir les projets de cette association qui poursuit la transmission aurpès d’adultes, d’ados et d’enfants, en vous procurant cette production.

Le coffret se compose d’un CD de 11 morceaux créés par les enfants, d’un livret des paroles et partitions, d’un DVD retraçant l’évolution de cette association. Il est aussi disponible en clé USB.

CD et DVD clé USB aussi disponible – DR

Livret CD – DR

CD liste des chanteurs – DR