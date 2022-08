Le centre de vaccination du Lamentin ferme ses portes

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction Web

Lundi 29 Août 2022 – 20h05

Compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire, le cendre de vaccination dans les locaux de l’ex site de la sécurité sociale du Lamentin ferme ses portes.

Chaque semaine, on observe une baisse du nombre de personnes nouvellement vaccinées, selon le bilan hebdomadaire de l’ARS. En raison de l’amélioration de la situation sanitaire et de la baisse du nombre de personnes accueillies ces dernières semaines,le centre de vaccination contre la Covid-19 géré par le Service Territorial d’Incendie et de Secours avec la collaboration active de la ville du Lamentin et de l’Association de Protection Civile de la Martinique dans les locaux de l’ex site de la sécurité sociale fermera ses portes le 30 août 2022.

La vaccination reste assurée par les infirmières et les médecins traitants.