Le chansonnier, humoriste et animateur Maurice Alcindor « Dòdò » s’en est allé

Le chansonnier, humoriste et animateur, Maurice Alcindor, s’est éteint, ce vendredi (29 avril), en fin d’après-midi, à Fort-de-France. Il était âgé de 92 ans.

« Mon art me relie aux autres : c’est la gaieté et la bonne humeur », c’est ainsi que Maurice Alcindor décrivait sa profession dans nos colonnes, en 2013, dans le cadre d’un « Grand témoin » que nous lui avions consacré. Le métier de chansonnier était selon lui « la meilleure thérapie au monde contre les difficultés de la vie ».

Ce métier il l’a exercé avec passion durant plusieurs décennies, régalant de son talent et de sa gouaille, ses fans de la première heure et les plus jeunes conquis par tant de générosité, de joie, d’amour des gens et du pays. Natif du quartier Morne-Serpent, au François, Maurice Alcindor a été élevé à Fort-de-France par sa demi-soeur Noémie Magalon née Laou. Il intègre, dans un premier temps, l’école de Madame Carlo avant de poursuivre sa scolarité au sein de l’école des Terres Sainville. « Je n’ai pas eu mon certificat d’études car le jour de l’examen, je suis allé faire la queue pour acheter du pain. Et quand je suis revenu, les épreuves avaient déjà commencé », racontait-il. Il suivra plus tard, des cours pour adultes. Parallèlement, il se forme à l’ébénisterie chez M. Adrassé dont l’atelier se situait à An lè Kannal, le secteur qui sépare les Terres-Sainville de Trénelle. Il y apprend à scier, raboter, lisser, polir…

Les débuts sur la Savane…

Il intègre plus tard, « grâce au sport qui lui a ouvert des portes », le lycée Schoelcher en tant qu’agent de service. Il deviendra ensuite responsable du plateau sportif du lycée et aurait pu se « contenter » de faire carrière là… C’était sans compter sur l’appel de la scène et de la musique. Un petit concours par-ci, une prestation par-là, c’est comme cela que les choses débutent. « J’ai été propulsé sur scène par le spectacle Ploum-Ploum Tralala animé par Francisco et Maurice Jallier, confiait Maurice Alcindor en retraçant son parcours. Ce spectacle se tenait tous les jeudis sur la place de la Savane. J’ai eu mes premiers succès grâce à mon interprétation du répertoire de Maurice Chevalier ». La chance arriva donc un jeudi après-midi, le circuit Elizé lui avait offert la possibilité de se produire à l’entracte de la projection du film « Fils de personne ». Ce fut un coup de maître… et la naissance du chansonnier et fantaisiste « Dòdò ».

« Dòdò pour les copains, Momo pour les copines »

Dans les années 1980, « Momo » le musicien et animateur radio est au sommet de son art. Responsable des programmes de RFO, Jacques Césaire le repère dans un spectacle au Cmac Foyer de Bellevue. Il lui confie « Palé pa ni sézon » , une émission hebdomadaire diffusée tous les dimanches matin.

La scène, la musique et l’animation furent les grandes passions de sa vie. – Jean-Marc Etifier Le succès fut au rendez-vous durant 20 ans avec, à la partie artistique, Claudy Largen, Laurent Larode, Barrel Coppet. « Dòdò pour les copains, Momo pour les copines » , disait-il au lancement de l’émission. Au fil des ans, « la famille à Momo » s’agrandit avec Maurice Bouchet à la trompette, Charles Médouze à la guitare. La liste de ceux qui ont participé à son émission en tant qu’invités est l’une des plus longues du PAM (Paysage audiovisuel martiniquais). « Quand un préfet partait, il conseillait à son successeur de participer à mon émission » , lançait l’animateur. Les parlementaires martiniquais de tous bords et des ministres de passage se sont aussi pliés à l’exercice. On peut citer Lionel Jospin et Edouard Balladur. Les artistes Henri Salvador, Lisette Malidor ou Jenny Alpha ont allongé cette riche anthologie radiophonique. « Ouvè la pot-la » En juin 2021, à la veille de ses 91 ans, Dodornous avait reçus à son domicile à Fort-de-France.Malgré « l’attaque de Monsieur Parkinson », il nous avait avoué « tenir bon ». Il nourrissait encore de nombreux projets. Il travaillait à l’écriture d’un livre racontant son vécu en tant qu’animateur et retraçant les grands moments de son parcours. Il préparait aussi un CD avec de nouvelles chansons humoristiques. Interrogé sur le moment le plus marquant de sa carrière, il avait évoqué le titre « Ouvè lapot-la » par lequel le succès était arrivé. Aujourd’hui, c’est celle du paradis qui s’ouvre…

√ Hommage complet à lire ce lundi 2 mai dans France-Antilles.