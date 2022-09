Le choc pour le Golden Lion, l’Aiglon assure, l’exploit pour l’Emulation

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Football. Coupe de France zone Martinique – 4e tour

Le Golden Lion domine le Club Colonial dans l’affiche de ce 4e tour. L’Aiglon s’impose logiquement face à l’AS Morne-des-Esses. Le CO Trénelle et le RC Saint-Joseph se qualifient aux tirs au but respectivement face à l’Assaut et le Club Péléen, tandis que l’Eclair s’impose au Marin. Le New Club se fait surprendre par l’Emulation.

Pour leur 3e manche cette saison, après la victoire du Golden Lion en Coupe Vyv (3-0), au match aller, et celle des Clubistes au retour (1-0), vendredi, le succès des Joséphins a montré leur nette suprématie (2-0). La maîtrise des coéquipiers de Romario Barthéléry a été encore manifeste, avec une énorme monopolisation du ballon, et un Thierry Catherine des grands soirs sur son côté. Sur deux contres, quand Goron se fait contrer par Sinagama (21e) et Balustre qui s’essaie dans un…



France-Antilles Martinique

1038 mots – 19.09.2022