Le CHU de Martinique se renouvelle pour le traitement des varices

Martinique FranceAntilles

Jeudi 13 Octobre 2022

Le CHU de Martinique a investi dans un nouvel appareil pour permettre une meilleure prise en charge des patients atteints de varices.

Dans sa démarche d’innovation déjà entamée depuis plusieurs années, le CHU de Martinique a fait l’acquisition d’un nouvel appareil médical, le laser endoveineux, permettant le traitement des varices, ces veines superficielles très dilatées dans le jambes de patients.

Ce nouveau laser est implanté à l’hôpital de Mangot Vulcin et offre de ombreux avantages aux patients du CHUM, à savoir : une intervention en ambulatoire ; la baisse du temps des arrêts maladies (pas d’arrêt ou deux jours maximum au lieu d’un mois auparavant avec une chirurgie classique) ; aucune douleur ou très peu après l’intervention ; possibilité de reprendre la marche tout de suite.

Une technologie bien accueillie

Une centaine d’interventions ont déjà eu lieu depuis l’arrivée de cette technique sur notre territoire. Le laser endoveineux traite, sous anesthésie locale, les varices superficielles et disgracieuses sur les jambes des patients. Il agit en chauffant sur la veine à l’intérieur de la cuisse, celle-ci se désagrège et est éliminée par l’organisme entre trois à six mois après l’intervention. L’anesthésia locale sert notamment à protéger les tissus alentours et éviter les brulures. Un tir laser est activé tous les trois millimètres, retirant la fibre vers l’extérieur. Au besoin, les branches variqueuses sont retirees par phlebectomie à l’aide de minuscules incisions.