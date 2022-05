Le collège Saint-John Perse sélectionné pour la finale de 15e concours scientifique CGénial

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Grâce à leur projet sur le corps humain, des élèves du collège Saint-John Perse représenteront la Guadeloupe pour la finale nationale du concours scientifique CGénial. Un collège de Martinique et de Guyane sont également finalistes.

La finale se déroulera le 18 mai, à distance par visioconfénce. 49 équipes, dont six collèges représentants l’Outre-Mer, notamment un en Guadeloupe, un en Guyane et un en Martinique, s’appliqueront à convaincre le jury du concours scientifique CGénial. Ce dernier valorise “l’enseignement des sciences, des technologies et du numérique dans les collèges et lycées”, détaille la fondation CGénial. Et de poursuivre : “chacune des équipes sera évaluée selon des critères notant l’originalité, l’innovation, l’intérêt sociétal ou local, l’expérimentation, la démarche, la rigueur et la méthode.”

Un projet autour du corps humain

En Guadeloupe, ce sont des élèves du Collège Saint John Perse, des Abymes qui se sont distingués. Ils ont porté un projet autour du corps humain. Le thème de leur projet est « La main 7.0 : Comment la technologie peut-elle améliorer le corps humain ? »

Un collège en Martinique et en Guyane

En Martinique , ce sont les élèves du collège Mandy François-Elie au Lamentin, qui se sont distingués. Ils ont porté un projet autour de la montée des eaux. En Guyane, le collège Gérard Holder, s’est fait remarquer avec le projet : “La Tournouvelable : comment produire et stocker de l’énergie électrique de façon durable en Guyane ?”

Le jury donnera son verdict, le 18 mai prochain.