Le contrôle dérape à Trinité : un couple condamné à de la prison ferme

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Un couple était jugé ce mercredi 11 mai en comparution immédiate pour outrages, rebellions et, pour la femme, violences contre les gendarmes début mars. Ils ont été maintenus en détention.

Début mars, le couple faisait de l’auto-stop du côté de Trinité quand une patrouille de gendarmes a décidé de les contrôler. Les militaires voulaient vérifier s’ils n’étaient pas liés à une extorsion de fonds commise un peu plus tôt.

Mais, ce jour-là, sans raison apparente, le contrôle de routine a vite dérapé. L’homme, tout en se laissant contrôler calmement, livre d’abord ce qui s’avèrera être une fausse identité. Mais c’est surtout la femme qui se montre d’emblée très virulente et récalcitrante à se faire contrôler. Insultes, menaces : rien ne se passe comme prévu.

Elle sort un couteau de son sac et menace les gendarmes. La mise en cause profère également des menaces de mort y compris à l’encontre de la famille des forces de sécurité. Elle finit par mordre les militaires qui finiront par la maîtriser avec un Taser.

Son compagnon, prenant sa défense, aurait alors à son tour invectivé les gendarmes. La garde à vue de la femme aurait également été émaillée de nombreux incidents.

Placés en détention provisoire après les faits, ils ont été jugés ce mercredi 11 mai. Au cours des débats, les deux mis en cause ont plus ou moins reconnu ce qui leur est reproché. Mais, l’un comme l’autre, ne comprennent pas leur placement en détention. ” Je suis là pour rien ! “, soutient la femme.



Obligation de soins et suivi

La procureure, tout en posant des questions, tente de leur faire comprendre que ce n’est pas anodin d’insulter, de menacer ou de violenter des gendarmes. Selon la magistrate,« il y a eu un déferlement de violences inexplicable et un comportement inadapté » le jour de ce contrôle. Elle évoque un certain nombre de problèmes psychologiques chez la prévenue, ainsi qu’indiqué dans une expertise. Elle requiert 15 mois de prison dont 7 avec sursis probatoire pendant deux ans à son encontre, une obligation de soins et d’indemniser les victimes.

À l’encontre du co-prévenu, déjà condamné à 14 reprises par le passé mais qui affiche une volonté de s’en sortir, elle sollicite comme peine principale 10 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire pendant deux ans.

Pour l’avocate de la mise en cause, le placement en détention de sa cliente, qui vit très mal ses trois premières semaines d’incarcération, ne règlera rien. Elle sollicite davantage de clémence des juges.

À l’issue de son délibéré, le tribunal reconnaît une atténuation du discernement de la prévenue mais prononce une peine de 15 mois de prison, dont 7 avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’une obligation de soins et d’indemniser les victimes.

Pour les faits d’outrages et rébellion, son compagnon écope de 8 mois de prison dont 4 avec sursis probatoire, l’obligation d’indemniser les victimes et de travailler. Pour l’usurpation d’identité, le tribunal le condamne à 70 heures de travail d’intérêt général.

Les deux mis en cause ont interdiction de porter une arme pendant 5 ans et sont maintenus en détention. Ils devront solidairement indemniser les parties civiles : 800 euros pour 3 gendarmes et 1000 pour le quatrième.