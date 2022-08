Le Covid-19 sous contrôle pour la rentrée scolaire Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Avec un taux d’incidence inférieur à 100 pour 100 000 habitants et une positivité au plus bas, l’épidémie de Covid-19 recule en Guyane. Pour autant, les autorités restent vigilantes avec le retour des vacanciers et, en ligne de mire, la rentrée scolaire. Des auto-tests seront distribués – du 15 août au 15 septembre – à chaque voyageur rentrant en Guyane.

À peine dix minutes de réunion et une Cellule interministérielle de crise (CIC) laissée entre les mains du n°2 de la préfecture, le secrétaire général Mathieu Gatineau. Voilà pour les signes extérieurs d’assouplissement de l’épidémie de Covid-19 en Guyane.

Jeudi 11 août, à l’issue de cette rencontre avec les partenaires en charge de la gestion de l’épidémie sur le territoire, c’est tout de même le préfet qui s’est présenté à la presse. Thierry Queffelec a fait état d’un « taux de contamination relativement bas et qui se maintient« .

« Nous avons actuellement en Guyane un des meilleurs taux d’incidence de France, seule Mayotte est inférieure à nous« , a précisé le préfet de Guyane.

Avec 97 personnes sur 100 000 infectées par le virus, le taux d’incidence, qui mesure l’activité épidémique, est particulièrement bas.

Le taux de reproduction, de « 0,85 » d’après le préfet, prouve également que l’épidémie régresse. Tout comme la tension sur les services hospitaliers : au 11 août, deux personnes étaient en réanimation pour cause de Covid en Guyane selon l’Agence régionale de santé (ARS).

Distribution d’auto-tests à l’aéroport

Une période de stabilité qui permet aux services de l’Etat d’anticiper la fin des vacances et la rentrée scolaire de septembre qui peuvent être des « phénomènes de perturbation« .

« Nous sommes relativement confiants, mais il faut être méticuleux face à la rentrée scolaire qui concerne plus de 92 000 enfants. C’est un potentiel facteur d’accélération de la transmission« , estime le préfet de Guyane.

En réponse, l’ARS va distribuer, à partir de ce lundi 15 août, des auto-tests à chaque voyageur rentrant sur le territoire. Cette opération menée à l’aéroport Felix-Eboué sera en place jusqu’au 15 septembre. Les dépistages, PCR et antigéniques, restent gratuits et pris en charge par l’Assurance-maladie jusqu’au 30 septembre.

En complément, à partir de la rentrée scolaire, les Cellules interministérielles de crise se dérouleront à nouveau tous les 15 jours. « Un mode un peu plus resserré« , précise le préfet, de façon à transmettre les informations plus régulièrement à la population. À la faveur des grandes vacances et du recul de l’épidémie, ces réunions avaient lieu toutes les trois semaines.

Afin d’anticiper tout rebond épidémique, des auto-tests seront distribués par l’ARS à chaque voyageur débarquant sur le tarmac de Felix-Eboué, du 15 août au 15 septembre © Pixabay