« Le créole est en danger de mort lente mais inexorable, si rien n’est fait »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Raphaël Confiant, écrivain et universitaire

Raphaël Confiant sort, aux éditions Orphie (La Réunion), son deuxième dictionnaire créole martiniquais-français. L’occasion de rencontrer l’auteur pour faire un point sur l’évolution de la langue créole.

Quel était votre objectif pour le 1er dictionnaire créole martiniquais-français ?

La Martinique était, en 2007, lors de la sortie de la première version de mon dictionnaire, le seul territoire à ne pas en posséder un. C’était paradoxal puisque le campus de Schœlcher, plus précisément la faculté des lettres et sciences humaines, était devenu l’épicentre des « études créoles » des Petites Antilles et de la Guyane grâce au professeur Jean Bernabé et au Gerec (Groupe…