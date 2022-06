Le Crij présente le programme Mobil’Jeunes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le Crij organise ce mercredi matin une matinée d’informations sur le programme Mobil’ Jeunes destiné à l’accompagnement des ultra marins en Île de France.

Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) organise ce mercredi (29 Juin 2022) à 10 h, dans ses locaux situés au 2 Boulevard Légitimus de Pointe-à-Pitre, une matinée d’informations sur le programme Mobil’Jeunes.

Accompagnement des ultra marins en Île de France

Mobil’Jeunes est un progamme lancé en 2019.

Ce programme Mobil’Jeunes est accessible tout au long de l’année pour tous les jeunes résidant en Île-de-France et provenant d’un territoire d’Outre-Mer.

L’objectif est de proposer un suivi personnalisé afin de faciliter leur installation et leur insertion étudiante et donc de renforcer les chances de réussite.

Les conseillers d’information jeunes Guadeloupe en partenariat avec le CIDJ proposent des informations sur les démarches à réaliser dès leur arrivée (logement, transport, aides financières), un accompagnement en fonction de leur situation (orientation, emploi/stage/alternance, droits, loisirs, culture) et une mise en réseau avec d’autres étudiants ultramarins.