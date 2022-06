Le dernier tournoi de la saison pour les filles

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Rugby

Samedi 11 juin s’est déroulée la 6e édition de l’incontournable tournoi de rugby à 7 féminins Monique Ribeaut à Bas-du-Fort, au Gosier, sur le terrain du Good Luck. Un rendez-vous important pour les filles, après une saison assez compliquée avec la crise sanitaire et sociale.

Les filles du Good Luck Rugby ont reçu à domicile samedi 11 juin plusieurs équipes féminines dans le cadre du Tournoi Monique Ribeaut à Bas-du-Fort. “Il s’agit du dernier tournoi de la saison pour les filles. Elles étaient plus d’une soixantaine à prendre part à ce rendez-vous sportif, 5 équipes locales et des îles du Nord, Saint-Martin et deux équipes de la Martinique”, explique Léo Jouandon, apprenti Campus 2023 au sein du Good Luck Rugby et responsable administratif du Good…