Le dispositif de test de la chlordécone dans le sang est disponible au grand public en Guadeloupe, Dans le cadre du Plan Chlordécone IV, l’ARS élargit le dispositif de dosage sanguin de la chlordécone à l’ensemble de la population adulte guadeloupéenne afin de…

Dans le cadre du Plan Chlordécone IV, l’ARS élargit le dispositif de dosage sanguin de la chlordécone à l’ensemble de la population adulte guadeloupéenne afin de lui permettre de réduire son exposition à la molécule.

Ce prélèvement permet de mesurer le taux de chlordécone au moment de la prise de sang. La valeur indiquée traduit une exposition récente à la chlordécone, qui peut être réduite par des gestes simples. Depuis mai 2021, l’Institut Pasteur de Guadeloupe a installé et validé localement une technique de dosage de cette chlordéconémie en lien avec un laboratoire partenaire de l’Université de Liège. Désormais, l’ensemble des prélèvements sont analysés sur le territoire. Depuis novembre dernier, ce dosage est proposé à tous les adultes volontaires les plus exposés et/ou sensibles : ceux ayant bénéficié du programme JAFA mené par l’IREPS, les auto-consommateurs des produits de la pêche, les femmes enceintes, les travailleurs agricoles et les personnes résidant dans le croissant bananier (de Vieux-Habitants à Goyave).

Comment y participer ?

1 – Je me rends chez mon médecin pour faire établir la prescription. Un bilan sanguin de routine peut être proposé au volontaire ainsi qu’une participation au projet de recherche sur le sujet

2 – Je m’adresse au laboratoire de biologie médicale pour effectuer le prélèvement

3 – Le laboratoire me transmet mon résultat d’analyse. Il communique aussi ce résultat à mon médecin.

4 – En cas d’exposition, je peux contacter mon médecin et l’ARS pour bénéficier d’un accompagnement gratuit pour réduire mon exposition à la chlordécone: [email protected]