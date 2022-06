Le FAC à l’épreuve du haut niveau

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le club de futsal Fos A Carénaj (FAC) s’envole demain direction Nantes pour participer du 4 au 6 juin au Mondial Futsal 2022. Une compétition regroupant 32 équipes venues du monde entier pour se défier. C’est la première fois qu’un club de Guadeloupe y participe.

Sur les 35 joueurs qui composent le FAC, seuls 18 s’envoleront pour Nantes. Il faudra donc que le staff fasse des choix. L’avantage, c’est que depuis janvier, il a eu le temps de voir presque tous les joueurs évoluer dans deux championnats différents en Guadeloupe. Car Fos A Carénaj possède une équipe dans le championnat de futsal LGF (organisé par la Ligue de Football) et une autre dans le championnat Ormat futsal (organisé par l’UFOLEP). Facile donc pour Patrice Castanet, le directeur sportif du FAC, d’avoir un œil sur la prestation de l’ensemble de son effectif. Ce sera moins facile néanmoins d’en sélectionner seulement la moitié. Mais c’est en compétiteurs qu’ils partiront. « Nous ne partons pas en vacances, » précise Patrice Castanet. « Le tournoi est relevé, il y aura du niveau. Alors nous ne sommes pas dans une utopie, ça va être difficile de gagner le tournoi mais nous avons des idées en tête. »

Sélectionnés parmi une centaine d’équipes

Ce n’est pas un hasard si le FAC a été choisi par les organisateurs du tournoi. « Cela fait deux ans que nous voulions candidater à ce tournoi qui est une vraie fête du futsal », précise Patrice Castanet. « Mais avec le Covid, les deux dernières éditions ont été annulées. Alors quand nous avons postulé cette année, je dois reconnaître que notre titre de champion Ormat Futsal de l’an dernier a été un plus dans notre dossier ». De son côté, le président du FAC, André-Louis Poucély annonce que « nous sommes le premier club Guadeloupéen a participer au Mondial. C’est donc la consécration de 5 ans de travail ». Car les compétitions de futsal sont apparues en Guadeloupe il y a moins de 10 ans.

Des anciens du FC Carénaj

Si le FAC organisait de temps à autre des journées de futsal depuis sa création en 2008, le club de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes s’est mis sérieusement dans la discipline « après que nos amis du Futsal Abymes eXpérience (FAX) nous aient invités à des tournois de futsal pendant les vacances. Et vu que 80% des adhérents faisaient partie du FC Carénaj, cela a été assez simple de monter une équipe compétitive. » Si au début, la plupart des joueurs sont issus de Pointe-à-Pitre et des Abymes, aujourd’hui « le bassin de provenance des joueurs s’est un peu plus élargi, avec le Gosier, Baie-Mahault ou encore Morne-à-l’Eau ».

Comme au football, le mercato s’est invité en futsal. Le FAC par exemple a recruté le pivot Vincent Bistoquet (ex-FAX) ou encore le jeune Anthony Bersaoui (ex-Grand-Bourg FC). Mais le FAC peut toujours compter sur Raoul Galantine et Christopher Kancel, grands artisans du sacre de Fos A Carénaj en 2021.

Plus de soutien et de visibilité

Si le futsal s’est organisé en Guadeloupe ces dernières années, la discipline souffre encore d’un manque de visibilité. « Sans parler seulement de couverture médiatique », explique Patrice Castanet, « c’est dommage de ne pas avoir plus de visibilité parce que le futsal est une discipline qui a sa place en Guadeloupe, notamment par son aspect spectaculaire ». « C’est la première fois que nous sortons du département pour représenter la Guadeloupe », renchérit le président Poucély. « Si nous avons un peu de soutien du Département, mais on aurait besoin des autres collectivités. Cap Excellence nous aide mais ce n’est pas suffisant. Nous avons dû lancer une campagne de crownfounding et organisé un midi-minuit pour financer notre participation au mondial car les collectivités ne jouent pas le jeu. Mais aujourd’hui, il nous manque encore 7 000 euros. » À bon entendeur !

La liste des joueurs sélectionnés

Jordan AMISADOR

Ferdi FÉLICIANE

Ernest JEAN PHILIPPE

Raoul GALANTINE

Stan TESSIER

William CORIAN

Terry ROSEAU

Christopher KANCEL

Vincent BISTOQUET

Manuel LAVERDURE

Yvan TESSIER

Luidgi MONPETIT

Jonathan LEMARIER

Patrice CASTANET

Loïc DEBOT Le président de l’association Fós a carénaj

André Louis POUCELY

Le FAC est champion 2021 du championnat Ormat Futsal.- FAC Futsal

Les 18 joueurs qui partiront à Nantes devront être soudés comme ils le sont dans les différents championnats.- FAC Futsal