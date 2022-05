Le Foyer de l’Espérance bloqué ce matin par un salarié qui conteste son licenciement

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

R.L. avec JME

Lundi 9 Mai 2022 – 14h28

Les accès au Foyer de l’Espérance ont été bloqués ce lundi matin (9 mai) par un salarié qui dénonce un licenciement « sur des faits calomnieux » selon lui.

Les accès au Foyer de l’Espérance à Chateaubeuf (Fort-de-France) étaient bloqués ce lundi matin. À l’origine : un salarié licencié qui conteste la procédure le visant.

Steeve Hippocrate, encadrant technique social et pédagogique au chantier d’insertion de Espérance Formation Insertion, estime être victime d’une injustice.

Il dénonce un licenciement sur des faits calomnieux. ” Ce qui m’est reproché n’a rien à voir avec ma façon d’agir “, assure-t-il, précisant travailler depuis 6 ans et demi au Foyer de l’Espérance. ” En 6 mois et demi, il y a eu un licenciement d’un collègue en juin 2021 et un départ sur pression en janvier 2022 et là c’est mon tour “.

Après un échange avec la direction, qui a reçu le salarié et les organisations syndicales, il a été convenu de débloquer les accès. Interrogé, le directeur général de l’association qui s’occupe de la prise en charge des jeunes placés, n’a pas souhaité s’exprimer à ce stade, ” tant que la situation n’est pas apaisée.

Les discussions devraient se poursuivre quant à la procédure visant le salarié mobilisé ce lundi.

Les accès ont été libérés après un échange avec la direction.- Rodolphe Lamy