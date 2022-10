Le grillologue, l’invention astucieuse de Serge Voltine

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vauclin

Serge Voltine travaille depuis des années à la réalisation de cet appareil de cuisson. • PHOTO D.P.

Serge Voltine, gérant de restaurant, a mis au point un appareil de cuisson qui devrait ravir tous les amateurs de barbecues : le grillologue. Il nous a présenté son invention.

Comment l’idée de ce grillologue a-t-elle germé

dans la tête de Serge Voltine ? « Tout est parti d’un constat,

explique-t-il. Dans une grillade- party il y a toujours une

personne qui se dévoue, le préposé à la grillade, celui qui reste à

part et se charge de tourner et retourner la viande pendant que les

autres s’amusent. J’ai réfléchi et je me suis dit pourquoi ne pas

mettre sur pied un outil qui grille tout seul sans besoin d’une

personne à côté en permanence, un appareil avec lequel il n’y

aurait plus qu’à vérifier si la viande est cuite. »

Plus besoin de préposé à la grillade en somme,

c’est ça le cœur de l’invention de Serge Voltine. Un projet qu’il

mûrit durant des années. Pendant de longs mois, dès qu’il a un

peu