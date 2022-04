Le groupe Inovie autorisé à acheter Bio Pôle Antilles

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Afin d’obtenir l’autorisation de ce rachat, le groupe Inovie s’est engagé à renoncer à l’acquisition de toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio, pour une durée de dix ans.

Le groupe Inovie, principalement actif dans le secteur de la biologie médicale dans la moitié sud de la France, en Île-de-France et à La Réunion, a obtenu de l’Autorité de la concurrence l’autorisation sous conditions du rachat de la société Bio Pôle Antilles, également active dans le secteur de la biologie médicale avec deux laboratoires à Saint-Martin, un à Saint-Barthélemy et onze en Guadeloupe. L’opération ne pose pas de problème dans la mesure où Inovie n’exerce encore aucune activité en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint Barthélémy : les activités des parties ne se chevauchent pas sur le marché des examens de biologie médicale de routine au niveau local.

Toutefois, concomitamment à cette opération de rachat, Inovie a informé l’Autorité de son intention de procéder à l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de la société Synergibio. Celle-ci est l’unique concurrent privé de Bio Pôle Antilles en Guadeloupe et à Saint-Martin. Même si cette prise de participation est minoritaire et ne confère à Inovie aucun pouvoir de contrôle sur Synergibio, l’Autorité a considéré que ce projet était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin. Ce serait notamment de nature à entraîner une augmentation des prix ou une baisse de la qualité sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin. En effet, à travers ses droits à revenus, la participation minoritaire permettrait à Inovie de récupérer la quasi-intégralité des bénéfices réalisés par Synergibio, son principal concurrent, annihilant ainsi toute animation concurrentielle du marché sur ces territoires. Cette opération permettrait encore à Inovie d’obtenir des informations sur son principal concurrent, puisqu’un de ses représentants aurait participé au conseil d’administration de Synergibio ; enfin, ce serait verrouiller toute possibilité d’entrée d’un autre groupe privé concurrent dans le capital de Synergibio et plus généralement sur le marché des examens de biologie médicale de routine en Guadeloupe et à Saint-Martin, Inovie étant présent au capital des deux seuls groupes de laboratoires privés présents dans ces territoires.

Pour ces raisons et afin de maintenir l’intensité concurrentielle en Guadeloupe et à Saint-Martin, le groupe Inovie s’est engagé à renoncer à l’acquisition de toute prise de participation dans le capital de la société Synergibio, pour une durée de dix ans.