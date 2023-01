Le Groupement pour la culture et le carnaval de la région pointoise fait sa rentrée

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

KA

Bureau GCCRP • KA

Le GCCRP a présenté l’organisation de la saison carnavalesque 2023 dans les rues de Pointe-à-Pitre ce jour, dans la salle Georges Tarer. Nouveau bureau et mise à profit du numérique étaient au programme.

“Contrairement à 2022, nous avons eu tout le loisir d’organiser le carnaval depuis le mois de septembre. Nous ne préparons pas le défilé de Pointe-à-Pitre, nous organisons le carnaval de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre ” explique Joel Jacota président du GCCRP. En effet, chaque dimanche c’est souvent dans les rues de l’agglomération pointoise que se rassemble la population pour profiter de ce magnifique spectacle gratuit et participatif. Le temps semble avoir été mis à profit. La presse a été reçue ce jour afin d’informer la population du déroulement des déboulés qui débutent par la parade des rois le dimanche 8 janvier pour s’achever le jeudi 16 mars par le défilé de la mi-Carème.

Cette année, il est possible de constater que Les défilés se mettront à l’heure du numérique avec le GCCRP. Il a présenté son tout nouveau site internet gccrp-groupement.fr sur lequel il sera possible de suivre les parcours, circuits, horaires et thèmes abordés. La parade sera aussi disponible en direct sur leurs différents réseaux sociaux. Des personnes du monde entier pourront découvrir les déboulés guadeloupéens grâce à la véritable vitrine qui est minutieusement préparée par le bureau du GCCRP (Laure Zaffra secrétaire et Hyacinthe Portécope community manager)

La conférence de presse fut aussi l’occasion de présenter ce bureau élu il y a un mois et quelques jours (photo): Joël Jocota président du Groupement pour la culture et le carnaval région pointoise (GCCRP), Charly Dupuis vice-président et responsable de la sécurité assisté d’Emmanuel Boulogne, Jocelyne Berdier trésorière, Laure Zaffra secrétaire, Hyacinthe Portécope Community manager, Harry Chélamie animateur une équipe qui travaille en collaboration avec la communauté d’agglomérations Cap Excellence représenté par, Thierry Frédérique le directeur adjoint.

Vous en saurez plus dans l’édition de demain.

Programme carnaval 2023

• GCCRP