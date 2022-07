Le local d’un primeur part en fumée à Petit-Canal

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Faits-Divers

L.E

Vendredi 15 Juillet 2022 – 08h06

L’incendie s’est déclaré à 23h11, ce jeudi soir (14 juillet) dans la commune du Nord Grande-Terre. Les habitants ont été évacués, avant que le feu ne se propage.

La nuit dernière, les habitants d’un immeuble à usage mixte ( commerce et habitation) ont échappé de peu à l’incendie de leur résidence. 18 sapeurs-pompiers et 3 engins incendie sont intervenus pour maîtriser le feu localisé au rez-de-chaussée. Là, à la rue du Parc Paysager de Petit-Canal, le commerce d’un primeur, d’une surface de 50 m2 a été détruit par les flammes. Sur place, les services de gendarmerie et d’électricité ont constaté les dégâts. Tous les habitants sont sains et saufs.