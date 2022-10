Le Loto du Patrimoine a besoin de vos candidatures

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Cinéma Atlas • FONDATION DU PATRIMOINE / MYPHOTOAGENCY / DANIEL BRIEU

La clôture des candidatures pour la sixième édition du Loto du Patrimoine arrive bientôt. Si vous connaissez un site patrimonial en péril qui aurait besoin de financements, c’est le moment !

Le Loto du Patrimoine 2023 (correspondant à la sixième édition) reçoit toujours ses candidatures jusqu’au 30 novembre 2022, l’occasion pour un propriétaire ou un connaisseur d’un site patrimonial en danger d’en déposer une. Le Loto du Patrimoine permet au propriétaire d’un de ces sites de recevoir une aide au financement de sa rénovation afin de préserver le patrimoine de la région. Depuis 2018, plus de la moitié des 745 sites en péril sélectionnés ont pu recevoir une aide financière après un signalement sur la plateforme participative mise en place par la FDJ (Française des jeux) sur laquelle des millions de joueurs participent chaque année en achetant des jeux de grattage et de tirage « Mission Patrimoine ».

Plus d’une cinquantaine de sites sélectionnés en Outre-Mer

Au total, plus de 4800 sites ont été signalés depuis le début. Le Loto du patrimoine est porté par Stéphane Bern et soutenu par la Fondation du patrimoine et a un « important effet levier » et met en lumière des sites et leurs projets de valorisation qui participent à la redynamisation touristique des territoires. Pour déposer une candidature, rendez-vous sur le site de la Mission Bern.

Des sites en Outre-Mer ont déjà, à plusieurs reprises, bénéficié de l’aide au financement du de cette action. En Martinique, les dernier en date est le cinéma Atlas aux Anses d’Arlet qui bénéficie de jusqu’à 500 000 euros d’aides.