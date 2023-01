Le Mawon Futsal qualifié

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FUTSAL. Coupe Open UFOLEP Futsal de la Guadeloupe

C.M.

Le Mawon Futsal • C.M

En attendant de disputer le championnat Ufolep en Martinique qui devrait normalement débuter au mois de janvier, le Mawon Futsal disputait, à Petit Canal en Guadeloupe, les 1/8es de finale de la Coupe Open ORMAT Futsal.

Neuf équipes de Guadeloupe s’étaient engagées dans

cette compétition, huit évoluant dans le championnat Ufolep : le

FAX, Ginga, Intrépide, Eagles, MIG, FA Carénaj, FC3M, New Team.

Une évoluant en championnat de futsal de Guadeloupe : le MGS

FC, et une invitée le Mawon Futsal de la Martinique. En huitième de

finale, l’équipe martiniquaise a joué contre les Eagles de la

Guadeloupe et s’est imposée 8-3 se qualifiant pour les quarts de

finale qui auront lieu le 4 ou le 5 février. Elle rencontrera la

formation du New Team.

La formation martiniquaise…