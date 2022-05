Le Meeting international d’athlétisme de la Guadeloupe 2022 est annulé

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Selon nos informations, il n’y aura pas de Meeting international d’athlétisme de la Guadeloupe cette année. La raison est principalement financière. En effet, faute de partenaires et sponsors, l’organisation n’a pas pu obtenir de garanties pour couvrir la tenue du meeting

Le Meeting international d’athlétisme de la Guadeloupe, initialement prévu le 23 mai, n’aura finalement pas lieu cette année.

Mais les organisateurs ont décidé de ne pas tenir cette édition 2022,. La raison: le désistement des collectivités majeures et la trop faible paticipation d’entreprises privées.

Un événement sportif internationnal de grande ampleur

Depuis plus de 15 ans, notre archipel accueillait des grands noms de l’athlétisme international. Il s’agit en effet de l’une des plus grandes compétitions à l’échelle de la Caraïbe.

En effet notre pubic a pu voir sur nos pistes des champions comme Maurice Green, Allyson Felix (la plus titrée des athlètes sur les épreuves de 100 m, 200 m et 400 m, en individuel et en relais), Allen Johnson mais aussi les meilleurs performers français comme Christine Arron, Patricia Girard, ou encore Wilhem Belocian (110m haies).