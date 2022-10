Le monde de la musique rend hommage à Mikaben

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Les hommages se multiplient suite au décès de Mikaben, l’artiste haïtien auteur de « Ou Pati », victime d’une attaque cardiaque sur scène au concert de Carimi ce samedi 15 octobre 2022, à l’âge de 41 ans.

Une légende dans le monde de la musique haïtienne s’est éteinte juste après son passage sur scène, samedi 15 octobre 2022 au concert du 20e anniversaire du groupe Carimi. Le chanteur Mikaben, auteur et interprète de nombreux titres connus sur la scène antillaise comme « Baby I Missed You » ou « Fanm sa mové » avec Carimi ou « Ou Pati ». Depuis ce drame, de nombreuses personnalités ont réagi avec émotion sur leurs réseaux sociaux.

” Repose en paix Roi Mikaben. Parti trop tôt. “, écrit le chanteur et musicien Haïtien Wyclef Jean sur Twitter, accompagnant sa publication d’une vidéo des deux artistes lors de leur récente rencontre.

D’autres se sont contentés de messages plus sobres mais lourds de sens comme s’est ému l’artiste martiniquais Kalash sur les réseaux : ” Rip Mika Ben “.

Ou encore Meryl chanteuse spiritaine : “J’arrive pas à croire ce que je viens de voir là . je sais même quoi dire ! Rip l’artiste “

Le Docteur Ariel Henry, Premier ministre de la République d’Haïti, a tenu a réagir lui aussi sur son compte, disant être ” bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin ” Mikaben ” […] grande référence de la musique haïtienne… “

” J’ai perdu l’un de mes meilleurs amis, je meurs…”, exprime Richard Cave, ému, sur son compte Instagram. Il était l’un des plus proches de l’artiste Mikaben, et l’a accompagné sur scène juste avant son décès. Touché, il a réalisé plusieurs publications, dont une vidéo dans laquelle il exprime sa douleur.

C’est sans doute sa femme, veuve et enceinte d’un second enfant avec Mickael Benjamin, qui aura touché le plus par sa douleur. ” Merci pour les prières mais cessez de m’appeler s’il vous plaît “, partage t-elle sur son compte Instagram, avant de poursuivre par : “Je ne suis pas en condition pour parler, j’ai perdu ma moitié et je n’ai pas les mots”. Dans deux autres publications, elle partage son émotions et un bon moment passé avec son défunt mari en suppliant le seigneur de l’accompagner dans sa douleur.

Mikaben, de son vrai nom Michaël Benjamin est né en 1981 à Port-au-Prince était le fils du chanteur Lionel Benjamin. Il s’est fait connaître lorsqu’il était étudiant à Montréal et a fondé le groupe Krézi mizik. Interprète des célèbres titres “Ou pati”, “Ti Pam Nan” ou encore “Fè Lapli”, il s’est éteint sur scène à la suite d’une attaque cardiaque le samedi 15 octobre 2022.