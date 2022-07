Le plan sargasse 2 six mois après son lancement

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La délégation Outre-mer du Sénat a procédé jeudi à une série d’auditions dans le cadre du suivi de son étude sur les risques naturels majeurs dans les Outre-mer. Parmi les personnes entendues, Alain Carton, chargé de mission en charge du ” Plan sargasses ” à la direction générale des Outre-mer a fait un point sur la lutte contre le phénomène des sargasses six mois après le lancement du plan sargasse 2 (2022-2025) et au moment où sont mis en place les comités de pilotage locaux.

En préalable, le chargé de mission a indiqué que le phénomène des sargasses n’était plus conjoncturel mais permanent : ” On ne peut plus parler de saisonnalité avec ces arrivées désormais régulières, la réponse de crise, telle qu’elle était envisagée dans le plan sargasse 1, ne suffit plus. Il faut un continuum d’actions qui vont de l’amont à l’aval (ramassage, collecte rapide, traitement et valorisation). ” Ainsi, les comités de pilotage locaux dont l’un se concrétise ce mois-ci en…