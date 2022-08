Le plus beau des Guadeloupéens

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Samedi 13 aout à 20 heures, le Royal Riviera du Gosier va scintiller et résonner aux pas des 14 candidats désireux de décrocher le titre de Mister Guadeloupe. Le gagnant ira défendre les couleurs de notre archipel à Paris, en janvier prochain.

Depuis une décennie, les instigateurs de cet événement, Mickael Viomesnil, à la présidence et Joël-Xavier Sylvestre à la vice-présidence, ont décidé de sortir des sentiers traditionnels et de présenter les candidats au titre de Mister Guadeloupe dans un décor de comédie musicale. Cette idée originale, on la doit au président, scénographe et chorégraphe de son état. Après avoir imaginé « le Jardin d’Éden », puis le « Retour aux racines », ou encore l’invitation au…