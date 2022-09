Le premier rendez-vous de la Maison de Martinique à Paris

Il y a plus d’un an (15 septembre 2021) la Martinique a obtenu le titre de Réserve mondiale de biosphère pour l’ensemble de son territoire terrestre et marin. Il y a 17 réserves mondiales de biosphère dans 9 pays de la Caraïbe. C’est un réseau exceptionnel de coopération et d’échange. Ce titre de réserve mondiale de biosphère engage la Martinique dans une démarche de développement et de préservation, de valorisation et de de promotion de ses atouts naturels, culturels et de ses savoir-faire. Au cours de ce rendez-vous, la présidente du CMT, Bénédicte di Géronimo et la présidente de l’association Martinique réserve mondiale de Biosphère, Nathalie de Pompignan, ont signé une convention qui permettra de lever des fonds auprès des fondations et d’organismes internationaux, de mettre en place des formations bilingues pour les guides touristiques, de mettre en avant les emplois locaux, d’utiliser le logo ” Martinique réserve mondiale de biosphère “, sur les affiches de promotion et lors des grandes manifestations, etc… Il y a une dynamique d’ensemble qui est mise en place pour plus d’attractivité et de protection. ” Nous nous donnons la main. Nous valorisons le travail qui est effectué. Nous nous engagerons dans cette dynamisme responsable et respectueux de la Martinique et profitable à tous “, a expliqué la présidente du CMT.

Nathalie de Pompignan et Bénédicte di Géronima. – Photo A.J./France-Antilles