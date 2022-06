Le président de Région demande la réintégration des soignants et médico-sociaux suspendus

Social

Mercredi 01 juin 2022

Le président de région Ary Chalus et la majorité régionale réaffirment dans un communiqué « qu’il est urgent de trouver une issue au conflit des personnels soignants du CHU et médico-sociaux suspendus de notre archipel ».

C’est une demande renouvelée car Ary Chalus a à plusieurs reprises « saisi le gouvernement sur le sujet depuis plusieurs mois et que récemment encore, lors du déplacement de la nouvelle ministre des Outre-mer en Guadeloupe ». Il a redit sa préoccupation « quant à la situation de ces soignants, à leurs enfants contraints d’interrompre pour certains leurs études à l’étranger, l’enlisement de la crise au CHU et l’impact de ce conflit sur la situation économique et sociale du pays ». Le président de région insiste pour qu’une solution de « sortie de crise définitive soit trouvée sans délai… Le chef de l’État, a annoncé à la fin de sa campagne qu’il n’était pas opposé à la réintégration des personnels soignants non vaccinés ». La Région, par la voix de son président, demande alors « d’envisager la mise en œuvre de cette possibilité en Guadeloupe, afin que nous sortions de cette impasse et pour le retour à une paix sociale durable ». L’exécutif régional estime que « la situation précaire d’une bonne partie de nos compatriotes, singulièrement les soignants, les personnels et agents du secteur médico-social et sanitaire non vaccinés, suspendus et privés de salaire depuis plusieurs mois, n’est plus tenable ». Ary Chalus et l’ensemble des élus de la majorité régionale appellent à « la mise en œuvre immédiate d’une procédure de réintégration de ces personnels ».