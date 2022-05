Le prix de la bouteille de gaz baisse, celui des carburants reste stable

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

A compter de ce dimanche 1er mai, la bouteille de gaz coûtera 1,14 € de moins que le mois dernier soit 30,32 €, au lieu de 31,46 € en avril. Le prix des carburants demeure stable.

Pour ce mois de mai, le prix des carburants reste inchangé par rapport au mois précédent à savoir 1,83 €/L pour le supercarburant sans plomb et 1,81 €/L pour le gazole routier. Des tarifs qui tiennent compte de l’application de l’aide exceptionnelle de 15 centimes d’euros par litre.

La bouteille de gaz (de 12,5 kg) vous coûtera 30,32 €, soit -1,14 € par rapport à avril 2022 (31,46 €).

Des tarifs fixés au regard des évolutions suivantes enregistrées en avril 2022 :

– les cours du pétrole brut baissent de 12,2 % en moyenne, en raison d’une perspective de baisse de la demande chinoise et d’une hausse des taux américains.

– le cours moyen de l’essence et du gazole diminue de 2,8 % en moyenne suite à une baisse de la demande générée par la hausse des prix hydrocarbures.

– les cours du butane baissent en moyenne de 10 % en raison d’une diminution du risque d’embargo sur le gaz russe.

– la parité euro/dollar baisse en moyenne de 1,15 % en mars.

En Martinique, 55 473 ménages modestes ont reçu entre le 30 mars et le 30 avril 2022 un chèque énergie au titre de l’année 2022 d’un montant moyen de 150 euros.